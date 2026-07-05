Сайнс раскритиковал «Уильямс» за непонимание работы с новым регламентом

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс («Уильямс») раскритиковал команду после квалификации Гран-при Великобритании.

«Ужасный решающий круг. Но нам удалось пройти во второй сегмент. Если я проеду идеальный круг, мы могли бы опередить «Хаас», который нас и победил. Но машина была настолько сложна в управлении всю сессию, что было очень трудно проехать идеальный круг. Это было видно и по Алексу [Албону]. Мы пробуем вещи, мы пытаемся заставить работать это переднее антикрыло, но ясно, что что-то не работает в команде, в аэродинамической трубе.

Мы не находим улучшений, которые приблизили бы нас к «Рейсинг Буллз», который на 0,7-0,8 секунды впереди. В прошлом году мы были в шести десятых от «Макларена», когда он выигрывал гонки, а мы иногда были на подиуме и в топ-5. В этом году «Рейсинг Буллз» на восемь десятых впереди, а затем мы смотрим на «Феррари» и «Мерседес», которые почти на две секунды впереди. Так что мы очень далеко, нужно посмотреть, как мы можем улучшиться.

Изменился регламент, способ нахождения аэродинамических точек отличается от прошлого года. Ясно, что эту аэродинамику, этот регламент мы не понимаем хорошо, потому что мы не улучшаемся с той же скоростью, что и другие, и мы также начали с худшей базы, как в начале сезона. Так что нужно подумать, вернуться к чертёжной доске и посмотреть, что мы делаем, потому что ситуация не улучшается», — приводит слова Сайнса AS.