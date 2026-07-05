«Никаких безумных моментов». Брандл восхитился действиями Антонелли в спринте

Экс-пилот Формулы-1 Мартин Брандл остался впечатлён действиями Андреа Кими Антонелли («Мерседес») в спринте Гран-при Великобритании.
«Он выглядит главным претендентом на чемпионство. Если Антонелли продолжит сохранять спокойствие и выдавать такие выступления, он станет тем, кого нужно побеждать в борьбе за титул. Никаких безумных моментов, никаких блокировок колёс, никаких вылетов на зоны безопасности — просто абсолютное совершенство.
[В спринте] Кими ждал своего шанса в борьбе с Льюисом Хэмилтоном — заставил его израсходовать батарею и уйти с траектории в защите. Это дало ему довольно лёгкий обгон по прямой благодаря работе, которую он проделал уже на третьем повороте. Он работал над этим и был вознаграждён, а затем отлично управлял заездом будучи лидером», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.
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