В «Макларене» признались, что заставили Норриса сбросить темп в спринте ГП Великобритании

Глава «Макларена» Андреа Стелла признал, что команда заставила британца Ландо Норриса сбросить темп в спринте Гран-при Великобритании из-за контроля расхода топлива.

После завершения заезда Норрис обратился к руководству с призывом «наконец уже сделать всё правильно».

«Нам пришлось пожертвовать темпом из-за контроля расхода топлива. И Ландо нам это припомнил. Это уже второй раз, когда просим пилота следить за расходом топлива. Это недостаточно хорошая работа. Нам нужно работать лучше. Ландо блестяще справился», — приводит слова Андреа Стеллы Motorsport.

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