В «Макларене» признались, что заставили Норриса сбросить темп в спринте ГП Великобритании
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Глава «Макларена» Андреа Стелла признал, что команда заставила британца Ландо Норриса сбросить темп в спринте Гран-при Великобритании из-за контроля расхода топлива.
Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Спринт
04 июля 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
26:12.129
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.745
3
Ландо Норрис
McLaren
+9.783
После завершения заезда Норрис обратился к руководству с призывом «наконец уже сделать всё правильно».
«Нам пришлось пожертвовать темпом из-за контроля расхода топлива. И Ландо нам это припомнил. Это уже второй раз, когда просим пилота следить за расходом топлива. Это недостаточно хорошая работа. Нам нужно работать лучше. Ландо блестяще справился», — приводит слова Андреа Стеллы Motorsport.
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