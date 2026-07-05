Ди Грасси победил во второй гонке Формулы-Е в Шанхае, Вернь — второй, Другович — шестой

В воскресенье, 5 июля, в Китае состоялся второй E-при на автодроме в Шанхае, победу одержал 41-летний бразильский гонщик Лукас ди Грасси, выступающий за команду «Ямаха». Вторым финишировал француз Жан-Эрик Вернь из «Ситроена». Третий — швед Йоэль Эрикссон («Энвижен»).
Формула-Е. Е-при-2. Шанхай
1. Лукас ди Грасси («Ямаха») — 27 кругов.
2. Жан-Эрик Вернь («Ситроен») +0.565.
3. Йоэль Эрикссон («Энвижен») +2.903.
4. Паскаль Верляйн («Порше») +11.093.
5. Себастьен Буэми («Буэми») +17.373.
6. Фелипе Другович («Андретти») +19.651.
7. Нико Мюллер («Порше») +22.456.
8. Оливер Роуленд («Ниссас») +22.539.
9. Тейлор Барнард («Пенске») +22.690.
10. Дэниел Тиктум («Купра Киро») +23.685.
В субботнем Е-при топ-3 выглядит следующим образом
1. Паскаль Верляйн («Порше») — 29 кругов.
2. Антониу Феликс да Кошта («Ягуар») +1.633.
3. Джейк Деннис («Андретти») +4.709.
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