«Нужно быть эгоистом». Баттон дал совет Ферстаппену касательно карьеры в Ф-1

Чемпион мира британец Дженсон Баттон высказался о карьерных перспективах четырёхкратного чемпиона и пилота «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена.

«Думаю, что все бы хотели увидеть его [в своей команде], если бы представилась возможность. Но у каждой команды уже есть контракты с пилотами на 2027 год. У Макса есть пункт об уходе, но я не думаю, что он есть у других команд, во всяком случае, касающийся результатов.

Почему бы не перейти? В такой ситуации нужно быть эгоистом. Эта команда дала ему всё, но и он принёс ей четыре мировых титула», — приводит слова Баттона Sky Sports.

Ферстаппен показывает своей дочери Лили исторический ГП Монако.