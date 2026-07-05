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«Нужно быть эгоистом». Баттон дал совет Ферстаппену касательно карьеры в Ф-1

«Нужно быть эгоистом». Баттон дал совет Ферстаппену касательно карьеры в Ф-1
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Чемпион мира британец Дженсон Баттон высказался о карьерных перспективах четырёхкратного чемпиона и пилота «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена.

«Думаю, что все бы хотели увидеть его [в своей команде], если бы представилась возможность. Но у каждой команды уже есть контракты с пилотами на 2027 год. У Макса есть пункт об уходе, но я не думаю, что он есть у других команд, во всяком случае, касающийся результатов.

Почему бы не перейти? В такой ситуации нужно быть эгоистом. Эта команда дала ему всё, но и он принёс ей четыре мировых титула», — приводит слова Баттона Sky Sports.

Ферстаппен показывает своей дочери Лили исторический ГП Монако.

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