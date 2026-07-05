Маттео де Пало выиграл гонку Ф-3 в Великобритании. Юниор «Ауди» Слейтер — пятый

В воскресенье, 5 июля, на автодроме «Сильверстоун» состоялась основная гонка пятого этапа сезона-2026 Формулы-3, победу в которой одержал итальянский гонщик «Трайдента» Маттео де Пало. Вторым финишировал юниор «Ред Булл» из Мексики Эрнесто Ривера («Кампос»). Третий — поляк Мацей Гладыш («АРТ Гран-при).

На 18-м круге мексиканец Рикардо Эскотто («АИКС Рейсинг») в борьбе за позицию подпрыгнул на поребрике, в результате чего его машина получила повреждения и заглохла на трассе, вызвав машину безопасности. Юниор «Ауди» Фредди Слейтер («Трайдент») на последнем круге после рестарта боролся за победу, но испортил резину и откатился на шестое место, однако из-за 10-секундного штрафа Теофиля Наэля («Кампос») пилот стал пятым.

Формула-3. Великобритания. Результаты основной гонки

1. Маттео де Пало («Трайдент») — 21 круг.

2. Эрнесто Ривера («Кампос») +0.3.

3. Мацей Гладыш («АРТ Гран-при) +0.5.

4. Джеймс Уортон («Према») +0.9.

5. Фредди Слейтер («Трайдент») +1.4.

6. Уго Угочукву («Кампос») +1.6.

7. Луис Шарп («Према») +3.3.

8. Ноа Стрёмстед («Трайдент») +3.7.

9. Канато Ле («АРТ Гран-при») +3.9.

10. Алессандро Жюсти («МП Мотоспорт») +4.2.

Общий зачёт Формулы-3 (топ-10):

1. Уго Угочукву («Кампос») — 97 очков.

2. Фредди Слейтер («Трайдент») — 78.

3. Теофиль Наэль («Кампос») — 60.

4. Ноа Стрёмстед («Трайдент») — 51.

5. Бруно дель Пино («Ван Амерсфорт Рейсинг») — 49.

6. Эрнесто Ривера («Кампос») — 45.

7. Брандо Бадоер («Роден») — 41.

8. Педро Клеро («Роден») — 38.

9. Мацей Гладыш («АРТ Гран-при») — 34.

10. Маттео де Пало («Трайдент») — 32.