«А когда она у нас была?» Норрис удивился вопросу журналистки о скорости «Макларена»

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», после квалификации Гран-при Великобритании, где он показал шестой результат, удивился вопросу журналистки о скорости коллектива на одном круге в сезоне-2026.

— Итак, шестое место [в квалификации]. Многие интересуются, почему у вас не хватает скорости на одном круге?

— А когда у нас была вообще эта скорость?

— Нет, именно здесь, я имею в виду прошлый сезон...

— Ааа, окей (смеётся), — сказал Норрис в эфире Sky Sports.

После восьми этапов и спринта в Великобритании Ландо занимает четвёртое место в личном зачёте, на его счету 85 очков.