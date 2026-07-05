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«А когда она у нас была?» Норрис удивился вопросу журналистки о скорости «Макларена»

«А когда она у нас была?» Норрис удивился вопросу журналистки о скорости «Макларена»
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Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», после квалификации Гран-при Великобритании, где он показал шестой результат, удивился вопросу журналистки о скорости коллектива на одном круге в сезоне-2026.

— Итак, шестое место [в квалификации]. Многие интересуются, почему у вас не хватает скорости на одном круге?
— А когда у нас была вообще эта скорость?

— Нет, именно здесь, я имею в виду прошлый сезон...
— Ааа, окей (смеётся), — сказал Норрис в эфире Sky Sports.

После восьми этапов и спринта в Великобритании Ландо занимает четвёртое место в личном зачёте, на его счету 85 очков.

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