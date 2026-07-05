16 гонщиков Формулы-Е из 19 попали под расследование судей за одно и то же нарушение

Примечательный инцидент произошёл на этапе Формулы-Е в Шанхае, Китай. 16 пилотов из 19 попали под расследование судей за одно и то же нарушение.

16 гонщиков, включая победителя гонки бразильца Лукаса ди Грасси, были отмечены стюардами за несоблюдение двойных жёлтых флагов в последнем повороте. Никто из них не был оштрафован, один получил предупреждение.

Напомним, после девяти этапов личный зачёт возглавляет немец Паскаль Верляйн, представляющий команду «Порше». На второй строчке располагается австралиец Митч Эванс из «Ягуара». Замыкает тройку лидеров британец Оливер Роуленд из «Ниссана».

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