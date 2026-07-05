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Даниил Квят был советником стюардов ФИА на гонках Формулы-Е в Китае

Даниил Квят был советником стюардов ФИА на гонках Формулы-Е в Китае
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32-летний российский автогонщик Даниил Квят, выступающий в Японии в Super GT под итальянской лицензией, стал советником стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА) на гонках Формулы-Е в Шанхае, Китай.

Формула-Е 2026. Этап 13, Шанхай, Китай
Шанхай. Гран-при 2. Гонка
05 июля 2026, воскресенье. 07:05 МСК
Окончено
1
Лукас Ди Грасси
Lola Yamaha ABT FE Team
40:43.390
2
Жан-Эрик Вернь
Citroën Racing
+0.565
3
Йоэль Эрикссон
Envision Racing
+2.903

На международном автодроме в Шанхае в субботу и воскресенье состоялись сразу два этапа.

В субботнем Е-при топ-3 выглядит следующим образом

1. Паскаль Верляйн («Порше») — 29 кругов.
2. Антониу Феликс да Кошта («Ягуар») +1.633.
3. Джейк Деннис («Андретти») +4.709.

Формула-Е. Е-при-2. Шанхай

1. Лукас ди Грасси («Ямаха») — 27 кругов.
2. Жан-Эрик Вернь («Ситроен») +0.565.
3. Йоэль Эрикссон («Энвижен») +2.903.
4. Паскаль Верляйн («Порше») +11.093.
5. Себастьен Буэми («Буэми») +17.373.
6. Фелипе Другович («Андретти») +19.651.
7. Нико Мюллер («Порше») +22.456.
8. Оливер Роуленд («Ниссас») +22.539.
9. Тейлор Барнард («Пенске») +22.690.
10. Дэниел Тиктум («Купра Киро») +23.685.

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