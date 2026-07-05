Даниил Квят был советником стюардов ФИА на гонках Формулы-Е в Китае

32-летний российский автогонщик Даниил Квят, выступающий в Японии в Super GT под итальянской лицензией, стал советником стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА) на гонках Формулы-Е в Шанхае, Китай.

На международном автодроме в Шанхае в субботу и воскресенье состоялись сразу два этапа.

В субботнем Е-при топ-3 выглядит следующим образом

1. Паскаль Верляйн («Порше») — 29 кругов.

2. Антониу Феликс да Кошта («Ягуар») +1.633.

3. Джейк Деннис («Андретти») +4.709.

Формула-Е. Е-при-2. Шанхай

1. Лукас ди Грасси («Ямаха») — 27 кругов.

2. Жан-Эрик Вернь («Ситроен») +0.565.

3. Йоэль Эрикссон («Энвижен») +2.903.

4. Паскаль Верляйн («Порше») +11.093.

5. Себастьен Буэми («Буэми») +17.373.

6. Фелипе Другович («Андретти») +19.651.

7. Нико Мюллер («Порше») +22.456.

8. Оливер Роуленд («Ниссас») +22.539.

9. Тейлор Барнард («Пенске») +22.690.

10. Дэниел Тиктум («Купра Киро») +23.685.