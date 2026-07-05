Ферстаппен не будет стартовать с пит-лейна на ГП Великобритании — ван Харен

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», не будет стартовать с пит-лейна в основной гонке девятого этапа Гран-при Великобритании, об этом сообщил его соотечественник журналист Эрик ван Харен.

«Ред Булл» принял решение и не меняет двигатель. Ферстаппен стартует с седьмой позиции на «Сильверстоуне», — написал ван Харен в социальной сети Х.

С поула гонку начнёт действующий лидер сезона-2026 Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес». На первом ряду вместе с ним — семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон («Феррари»). Шарль Леклер («Феррари») — третий.