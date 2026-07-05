«Это шокирует». Исак Хаджар жёстко высказался о проблеме «Ред Булл» после спринта
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Пилот «Ред Булл» француз Исак Хаджар высказался о проблеме команды со стартами после выступления в спринте Гран-при Великобритании, где он финишировал девятым.
Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Спринт
04 июля 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
26:12.129
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.745
3
Ландо Норрис
McLaren
+9.783
«У нас не получается стартовать. Мы просто не понимаем, как это делать. Нет смысла проезжать гонку, если теряешь четыре позиции с самого начала. Я потерял ещё больше. Это шокирует каждый раз», — приводит слова Хаджара Viaplay.
Гонка Гран-при Великобритании состоится сегодня, 5 июля, на автодроме в Сильверстоуне, начало – в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Не началось
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