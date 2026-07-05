«Это шокирует». Исак Хаджар жёстко высказался о проблеме «Ред Булл» после спринта

Пилот «Ред Булл» француз Исак Хаджар высказался о проблеме команды со стартами после выступления в спринте Гран-при Великобритании, где он финишировал девятым.

«У нас не получается стартовать. Мы просто не понимаем, как это делать. Нет смысла проезжать гонку, если теряешь четыре позиции с самого начала. Я потерял ещё больше. Это шокирует каждый раз», — приводит слова Хаджара Viaplay.

Гонка Гран-при Великобритании состоится сегодня, 5 июля, на автодроме в Сильверстоуне, начало – в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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