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Формула-2 — Великобритания — результаты основной гонки

Цолов выиграл гонку Ф-2 в Великобритании, Вильягомес — второй, Херта — 16-й
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В воскресенье, 5 июля, на автодроме «Сильверстоун» состоялась основная гонка седьмого этапа сезона-2026 Формулы-2, победу в которой одержал болгарский юниор «Ред Булл» Никола Цолов («Кампос»). Вторым финишировал мексиканец Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт Рейсинг»). Третий — представитель Индии Куш Майни («АРТ Гран-при»).

Формула-2 2026. Этап 7, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Основная гонка
05 июля 2026, воскресенье. 13:15 МСК
Окончено
1
Никола Цолов
Campos Racing
51:22.101
2
Рафаэль Вильягомес
Van Amersfoort Racing
+3.233
3
Куш Майни
ART Grand Prix
+7.881

Формула-2. Великобритания. Основная гонка

1. Никола Цолов («Кампос») — 29 кругов.
2. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт Рейсинг») +3.2.
3. Куш Майни («АРТ Гран-при») +7.8.
4. Алекс Данн («Роден») +8.5.
5. Рафаэл Камара («Инвикта») +9.0.
6. Габриеле Мини («МП Мотоспорт») +15.3.
7. Ноэль Леон («Кампос») +15.6.
8. Роман Билински («ДАМС») +17.2.
9. Йозуа Дюрксен («Инвикта») +17.4.
10. Тасанапол Интрафувасак («АРТ Гран-при») +27.0.
...
16. Колтон Херта («Хайтек») +33.7.

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