Цолов выиграл гонку Ф-2 в Великобритании, Вильягомес — второй, Херта — 16-й

В воскресенье, 5 июля, на автодроме «Сильверстоун» состоялась основная гонка седьмого этапа сезона-2026 Формулы-2, победу в которой одержал болгарский юниор «Ред Булл» Никола Цолов («Кампос»). Вторым финишировал мексиканец Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт Рейсинг»). Третий — представитель Индии Куш Майни («АРТ Гран-при»).

Формула-2. Великобритания. Основная гонка

1. Никола Цолов («Кампос») — 29 кругов.

2. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт Рейсинг») +3.2.

3. Куш Майни («АРТ Гран-при») +7.8.

4. Алекс Данн («Роден») +8.5.

5. Рафаэл Камара («Инвикта») +9.0.

6. Габриеле Мини («МП Мотоспорт») +15.3.

7. Ноэль Леон («Кампос») +15.6.

8. Роман Билински («ДАМС») +17.2.

9. Йозуа Дюрксен («Инвикта») +17.4.

10. Тасанапол Интрафувасак («АРТ Гран-при») +27.0.

...

16. Колтон Херта («Хайтек») +33.7.