Пилот Ф-1 Серхио Перес поддержал сборную Мексики по футболу перед матчем с Англией

Пилот команды Формулы-1 «Кадиллак» мексиканец Серхио Перес поддержал сборную Мексики по футболу, прошедшую в 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Перес появился на Гран-при Великобритании в футболке национальной команды.

Фото: Getty Images

На стадии 1/16 финала сборная Мексики со счётом 2:0 обыграла Эквадор.

В 1/8 финала чемпионата мира национальная команда Мексики встретится с Англией, начало матча — 6 июля в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее Рауль Хименес рассказал о готовности к матчу Мексики с Англией в 1/8 финала ЧМ-2026.

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