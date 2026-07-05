В Ф-1 планируют провести этап в Бахрейне или Саудовской Аравии до конца года — Sky Sports

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали планирует вновь включить одну из двух отменённых гонок в Бахрейне или Саудовской Аравии в календарь 2026 года.

«Это действительно надежда, потому что если все условия будут подходящими, будем действовать по нашему плану. Если появится возможность, почему бы и нет?» — сказал Доменикали в эфире Sky Sports.

В Sky Sports предположили, что Гран-при в одной из восточных стран может состояться 2-4 октября между гонками в Азербайджане и Сингапуре.

С 3 по 5 июля Формула-1 проводит девятый этап сезона на автодроме «Сильверстоун» в рамках Гран-при Великобритании.