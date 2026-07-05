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Фото: Кристиан Хорнер впервые после увольнения появился в паддоке Формулы-1

Фото: Кристиан Хорнер впервые после увольнения появился в паддоке Формулы-1
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Бывший руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер впервые после своего увольнения из австрийского коллектива появился в паддоке «Королевских гонок», посетив Гран-при Великобритании.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Не началось

Кристиан был уволен из «Ред Булл» 9 июля 2025 года после Гран-при в Сильверстоуне.

После завершения «отпуска по уходу за садом», во время которого сотрудники после увольнения не могут работать в других командах, Хорнер теперь свободен для возвращения в спорт в любом качестве. 52-летний специалист посещал другие гоночные мероприятия, включая этап MotoGP, но ещё ни разу не появлялся в паддоке Формулы-1 после своего ухода из «Ред Булл».

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