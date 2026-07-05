Фото: Кристиан Хорнер впервые после увольнения появился в паддоке Формулы-1

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер впервые после своего увольнения из австрийского коллектива появился в паддоке «Королевских гонок», посетив Гран-при Великобритании.

Кристиан был уволен из «Ред Булл» 9 июля 2025 года после Гран-при в Сильверстоуне.

После завершения «отпуска по уходу за садом», во время которого сотрудники после увольнения не могут работать в других командах, Хорнер теперь свободен для возвращения в спорт в любом качестве. 52-летний специалист посещал другие гоночные мероприятия, включая этап MotoGP, но ещё ни разу не появлялся в паддоке Формулы-1 после своего ухода из «Ред Булл».