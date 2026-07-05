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«Будто дорогу перешла чёрная кошка». Ферстаппен — о проблемах в сезоне-2026

«Будто дорогу перешла чёрная кошка». Ферстаппен — о проблемах в сезоне-2026
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Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о проблемах с машиной в сезоне-2026 после восьмого места в квалификации Гран-при Великобритании.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Квалификация
04 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.111
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.175
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.347

«Мы не очень хороши на таких трассах, как «Сильверстоун», при новом регламенте. Плюс думаю, в эти выходные баланс машины был не очень хорошим. В Спа будет примерно всё примерно таким же, и в Монце тоже. Это обидно, потому что в Спа, очевидно, одна из моих любимых трасс. Но в этом году она будет ощущаться совершенно по-другому.

Жду ли я летний перерыв? Да, но он недостаточно долгий! (смеётся) Но сейчас у вас также есть потолок расходов, с которым нужно считаться. Из-за этого вы не можете постоянно привозить много обновлений на машину. Будем оценивать ситуацию от гонки к гонке, но, опять же, на трассах, где сильно ограничены в управлении энергией, мы, похоже, испытываем больше трудностей.

Чувствую себя так, будто мне перешла дорогу чёрная кошка. Не знаю, что вызывает у нас проблемы. Но я не очень суеверен, так что, вероятно, в какой-то момент станет лучше», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

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