Алонсо — победитель гонки на LEGO-картах в Великобритании. Бен Сулайем принял участие

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий команду «Астон Мартин», стал победителем заезда на LEGO-картах во время Гран-при Великобритании.

К пелотону гонщиков присоединился президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем. На старте большинство гонщиков приняли решение срезать поворот и увязли в гравии.

На финише места распределились следующим образом:

1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1 круг.

2. Валттери Боттас («Кадиллак»).

3. Эстебан Окон («Хаас»).

4. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

Детальный рассказ о прошедшем заезде доступен в материале «Чемпионата».