Алонсо — победитель гонки на LEGO-картах в Великобритании. Бен Сулайем принял участие

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий команду «Астон Мартин», стал победителем заезда на LEGO-картах во время Гран-при Великобритании.
К пелотону гонщиков присоединился президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем. На старте большинство гонщиков приняли решение срезать поворот и увязли в гравии.
На финише места распределились следующим образом:
1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1 круг.
2. Валттери Боттас («Кадиллак»).
3. Эстебан Окон («Хаас»).
4. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
Детальный рассказ о прошедшем заезде доступен в материале «Чемпионата».