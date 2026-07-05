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Алонсо — победитель гонки на LEGO-картах в Великобритании. Бен Сулайем принял участие

Алонсо — победитель гонки на LEGO-картах в Великобритании. Бен Сулайем принял участие
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44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий команду «Астон Мартин», стал победителем заезда на LEGO-картах во время Гран-при Великобритании.

К пелотону гонщиков присоединился президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем. На старте большинство гонщиков приняли решение срезать поворот и увязли в гравии.

На финише места распределились следующим образом:

1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1 круг.
2. Валттери Боттас («Кадиллак»).
3. Эстебан Окон («Хаас»).
4. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

Детальный рассказ о прошедшем заезде доступен в материале «Чемпионата».

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