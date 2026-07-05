Лэнс Стролл оштрафован на 10 позиций в гонке ГП Великобритании

Пилот «Астон Мартин» канадец Лэнс Стролл оштрафован за сверхлимитную замену компонентов на Гран-при Великобритании Формулы-1, проходящем в Сильверстоуне.

Сообщается, что на машину Стролла была поставлена пятая за сезон батарея и пятый блок управления электроникой.

Окончательная стартовая решётка Гран-при Великобритании:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

2. Шарль Леклер («Феррари»).

3. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

4. Джордж Расселл («Мерседес»).

5. Исак Хаджар («Ред Булл»).

6. Ландо Норрис («Макларен»).

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

8. Оскар Пиастри («Макларен»).

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

11. Габриэл Бортолето («Ауди»).

12. Нико Хюлькенберг («Ауди»).

13. Оливер Берман («Хаас»).

14. Карлос Сайнс («Уильямс»).

15. Пьер Гасли («Альпин»).

16. Алекс Албон («Уильямс»).

17. Эстебан Окон («Хаас»).

18. Валттери Боттас («Кадиллак»).

19. Франко Колапинто («Альпин»).

20. Серхио Перес («Кадиллак»).

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).