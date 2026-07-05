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Стартовая решётка Гран-при Великобритании Формулы-1

Окончательная стартовая решётка Гран-при Великобритании Формулы-1
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Опубликована итоговая стартовая решётка основной гонки девятого этапа Гран-при Великобритании Формулы-1, которая начнётся сегодня, 5 июля, в 17:00 мск.

Пилот «Астон Мартин» канадец Лэнс Стролл потерял 10 позиций за замену силовой установки сверхдопустимого лимита. Пьер Гасли («Альпин») получил штраф в три позиции за помеху Строллу в первом сегменте квалификации.

Окончательная стартовая решётка Гран-при Великобритании:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
2. Шарль Леклер («Феррари»).
3. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
4. Джордж Расселл («Мерседес»).
5. Исак Хаджар («Ред Булл»).
6. Ландо Норрис («Макларен»).
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
8. Оскар Пиастри («Макларен»).
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
11. Габриэл Бортолето («Ауди»).
12. Нико Хюлькенберг («Ауди»).
13. Оливер Берман («Хаас»).
14. Карлос Сайнс («Уильямс»).
15. Пьер Гасли («Альпин»).
16. Алекс Албон («Уильямс»).
17. Эстебан Окон («Хаас»).
18. Валттери Боттас («Кадиллак»).
19. Франко Колапинто («Альпин»).
20. Серхио Перес («Кадиллак»).
21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

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