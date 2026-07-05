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«Больше не нужно задавать мне этот вопрос». Макс Ферстаппен — о своих шансах на титул

«Больше не нужно задавать мне этот вопрос». Макс Ферстаппен — о своих шансах на титул
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Четырёхкратный чемпион мира и гонщик «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен заявил, что не видит себя в числе претендентов на титул в нынешнем сезоне Формулы-1. После восьми этапов чемпионата Ферстаппен занимает седьмое место в личном зачёте пилотов.

«Больше не нужно задавать мне этот вопрос. Нынешние правила? Такова сейчас Формула-1. Ничего не поделаешь. Больше всего мне бы хотелось вернуться домой», — приводит слова 28-летнего Ферстаппена издание Mundo Deportivo.

Лидером чемпионата-2026 является пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли.

Ранее чемпион мира Дженсон Баттон дал совет Ферстаппену касательно карьеры в Ф-1.

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