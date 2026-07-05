Хорнер — об увольнении из «Ред Булл»: ни на кого не держу зла

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал своё увольнение из австрийской команды спустя год.

«Мой уход оказался очень внезапным и довольно жёстким. Поэтому у меня практически не было времени всё осмыслить. Всё произошло очень быстро, но что случилось, то случилось. Думаю, теперь есть определённое понимание того, что всё это можно было сделать немного иначе. Но жизнь продолжается. Я ни на кого не держу зла», — приводит слова Хорнера портал F1oversteer.

Кристиан был уволен из «Ред Булл» 9 июля 2025 года после Гран-при Великобритании. На текущем этапе в Сильверстоуне специалист впервые появился в паддоке Формулы-1.