Руководство «Ред Булл» встретилось с Сулайемом из-за спора вокруг двигателей — источник

Руководство и акционеры «Ред Булл» прибыли на Гран-при Великобритании, чтобы встретиться с президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом и обсудить разногласия вокруг механизма дополнительных возможностей развития силовых установок (ADUO). Об этом сообщает издание PlanetF1.

По информации источника, владельцы команды Марк Матешиц и Оливер Минцлафф решили лично обратиться к главе ФИА после того, как переговоры, которые от имени «Ред Булл» вёл руководитель команды Лоран Мекис, не привели к изменению позиции федерации.

Как утверждается, причиной недовольства «Ред Булл» стали результаты оценки ФИА, согласно которым двигатель внутреннего сгорания команды был признан эталонным. Из-за этого производитель не получил права на обновления по механизму ADUO, тогда как остальные поставщики силовых установок получили как минимум одну возможность модернизировать двигатель.

По данным источника, официальные результаты проверки должны быть опубликованы после Гран-при Великобритании. При этом никаких изменений в позиции ФИА не ожидается.