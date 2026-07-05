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Формула-1 — Гран-при Великобритании 2026 — результаты

Леклер одержал победу на Гран-при Великобритании. Хэмилтон — 3-й, Антонелли — вне очков
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Сегодня, 5 июля, на трассе «Сильверстоун» состоялась основная гонка девятого этапа Гран-при Великобритании Формулы-1 в сезоне-2026. Победителем стал гонщик «Феррари» монегаск Шарль Леклер, второе место занял пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Тройку сильнейших замкнул напарник Леклера Льюис Хэмилтон.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772

Формула-1. Гран-при Великобритании.

1. Шарль Леклер («Феррари») — 52 круга
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.427.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.772.
4. Ландо Норрис («Макларен») +1.149.
5. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.598.
6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2.023.
7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2.214.
8. Габриэл Бортолето («Ауди») +2.413.
9. Франко Колапинто («Альпин») +3.229.
10. Пьер Гасли («Альпин») +3.445.
11. Оскар Пиастри («Макларен») +4.014.
12. Карлос Сайнс-младший («Уильямс») +4.391.
13. Оливер Берман («Хаас») +5.245.
14. Эстебан Окон («Хаас») +5.512.
15. Серхио Перес («Кадиллак») +7.403.
16. Кими Антонелли («Мерседес») +8.005.
16. Валттери Боттас («Кадиллак») +8.162.
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сход (48-й круг).
Алекс Албон («Уильямс») — сход (47-й круг).
Нико Хюлькенберг («Ауди») — сход (39-й круг).

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