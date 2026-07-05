Леклер одержал победу на Гран-при Великобритании. Хэмилтон — 3-й, Антонелли — вне очков

Сегодня, 5 июля, на трассе «Сильверстоун» состоялась основная гонка девятого этапа Гран-при Великобритании Формулы-1 в сезоне-2026. Победителем стал гонщик «Феррари» монегаск Шарль Леклер, второе место занял пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Тройку сильнейших замкнул напарник Леклера Льюис Хэмилтон.

Формула-1. Гран-при Великобритании.

1. Шарль Леклер («Феррари») — 52 круга

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.427.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.772.

4. Ландо Норрис («Макларен») +1.149.

5. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.598.

6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2.023.

7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2.214.

8. Габриэл Бортолето («Ауди») +2.413.

9. Франко Колапинто («Альпин») +3.229.

10. Пьер Гасли («Альпин») +3.445.

11. Оскар Пиастри («Макларен») +4.014.

12. Карлос Сайнс-младший («Уильямс») +4.391.

13. Оливер Берман («Хаас») +5.245.

14. Эстебан Окон («Хаас») +5.512.

15. Серхио Перес («Кадиллак») +7.403.

16. Кими Антонелли («Мерседес») +8.005.

16. Валттери Боттас («Кадиллак») +8.162.

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сход (48-й круг).

Алекс Албон («Уильямс») — сход (47-й круг).

Нико Хюлькенберг («Ауди») — сход (39-й круг).