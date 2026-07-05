Источник раскрыл причину схода Ферстаппена на Гран-при Великобритании
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Нидерландский журналист Эрик ван Харен раскрыл проблемы с болидом четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена.
Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772
«Сегодня Макс Ферстаппен вновь попал в аварию из-за проблемы с задним антикрылом, как и на прошлой неделе во время квалификации Гран-при Австрии. Незадолго до аварии он уже спрашивал по радио, нормально ли, что возникают эти «рывки», — написал ван Харен на своей странице в социальной сети X.
Напомним, Ферстаппен сошёл с дистанции на 49-м круге гонки. До этого нидерландец занимал третье место и претендовал на подиум. Победу в гонке одержал монегаск Шарль Леклер. Компанию на подиуме ему составили Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон.
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