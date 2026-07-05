Источник раскрыл причину схода Ферстаппена на Гран-при Великобритании

Нидерландский журналист Эрик ван Харен раскрыл проблемы с болидом четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена.

«Сегодня Макс Ферстаппен вновь попал в аварию из-за проблемы с задним антикрылом, как и на прошлой неделе во время квалификации Гран-при Австрии. Незадолго до аварии он уже спрашивал по радио, нормально ли, что возникают эти «рывки», — написал ван Харен на своей странице в социальной сети X.

Напомним, Ферстаппен сошёл с дистанции на 49-м круге гонки. До этого нидерландец занимал третье место и претендовал на подиум. Победу в гонке одержал монегаск Шарль Леклер. Компанию на подиуме ему составили Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон.