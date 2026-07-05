Леклер: одержать победу после серии неудачных уикендов было довольно трудно

Пилот «Феррари» Шарль Леклер с оптимизмом высказался о своей победе на Гран-при Великобритании после череды неудачных этапов в Монако, Барселоне и Австрии.

«Потрясающие ощущения. К сожалению, концовка получилась, наверное, не такой, как я мечтал. Но одержать победу после серии неудачных уикендов было довольно трудно. Все усилия были направлены на то, чтобы вернуть ощущения от машины. Ещё вчера после спринта мне показалось, что мне удалось вернуться на нужную колею, но сегодня нужно было это подтвердить. Сегодня ощущения были такими, какими должны быть, так что я очень счастлив.

После Монако этих ощущений не было. Там я разбил машину в Q3, затем столкнулся с проблемами в гонке. В Барселоне всё выглядело неплохо, но я снова разбил машину в субботу. Этап в Австрии был не очень, но тут я наконец смог собрать всё воедино. Надеюсь, мы сохраним эту форму и в следующих гонках. Борьба с Кими была очень плотной, он приближался очень быстро. Затем я услышал, что у него проблемы, и подумал — окей, теперь у меня есть отрыв, всё будет легко. Но затем появился автомобиль безопасности, мы ехали на 100 км/ч, шины остыли. Для болельщиков на трассе финиш под жёлтыми флагами — не лучший вариант, но я в кокпите был счастлив, что не нужно бороться на рестарте», — приводит слова Леклера канал Sky Sports.