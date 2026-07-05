«Рад тут стоять». Расселл — о своём первом подиуме на ГП Великобритании

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал второй результат на девятом этапе Формулы-1 в Сильверстоуне.

«Прежде всего хочу поздравить Шарля с красивой победой. Отличная гонка, в Сильверстоуне всегда здорово, это мой первый подиум здесь, так что я рад тут стоять. Поначалу нам очень не повезло, но, когда под конец выехал сейфти-кар, удача снова к нам вернулась. Для болельщиков было бы здорово, если бы гонка финишировала в боевом режиме, но мои шины совершенно остыли, и я был рад просто доехать до клетчатого флага вторым. Это был трудный для меня уикенд, но в целом результат хороший», — сказал Расселл в эфире Sky Sports.