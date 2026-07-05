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«Рад тут стоять». Расселл — о своём первом подиуме на ГП Великобритании

«Рад тут стоять». Расселл — о своём первом подиуме на ГП Великобритании
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал второй результат на девятом этапе Формулы-1 в Сильверстоуне.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772

«Прежде всего хочу поздравить Шарля с красивой победой. Отличная гонка, в Сильверстоуне всегда здорово, это мой первый подиум здесь, так что я рад тут стоять. Поначалу нам очень не повезло, но, когда под конец выехал сейфти-кар, удача снова к нам вернулась. Для болельщиков было бы здорово, если бы гонка финишировала в боевом режиме, но мои шины совершенно остыли, и я был рад просто доехать до клетчатого флага вторым. Это был трудный для меня уикенд, но в целом результат хороший», — сказал Расселл в эфире Sky Sports.

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