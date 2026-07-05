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Хэмилтон ответил, сможет ли «Феррари» бороться с «Мерседесом» после победы Леклера

Хэмилтон ответил, сможет ли «Феррари» бороться с «Мерседесом» после победы Леклера
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Семикратный чемпион мира и победитель Гран-при Барселоны-2026 Льюис Хэмилтон высказался об успешном Гран-при Великобритании для команды. Сам британец занял третье место, а его напарник Шарль Леклер одержал победу.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772

«Мои поздравления Шарлю — победа на «Сильверстоуне» это особый опыт и отличный результат для команды. Поздравляю всех. У меня сегодня просто не получилось. Я допустил фальстарт, получил штраф в пять секунд и не мог соответствовать темпу Шарля. Возникли проблемы с балансом, но я продолжал атаковать и благодарен, что в итоге оказался здесь.

Сможем ли мы бороться с «Мерседесом»? Похоже на то, хотя я не уверен, что произошло с Кими [Антонелли]. Наша команда проделала феноменальную работу, но нам нужно ещё потрудиться, чтобы до конца сократить отставание от лидеров. Но вы посмотрите, какие результаты — две победы за сезон это фантастика!» — сказал Хэмилтон в эфире канала Sky Sports.

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