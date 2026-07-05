Хэмилтон ответил, сможет ли «Феррари» бороться с «Мерседесом» после победы Леклера

Семикратный чемпион мира и победитель Гран-при Барселоны-2026 Льюис Хэмилтон высказался об успешном Гран-при Великобритании для команды. Сам британец занял третье место, а его напарник Шарль Леклер одержал победу.

«Мои поздравления Шарлю — победа на «Сильверстоуне» это особый опыт и отличный результат для команды. Поздравляю всех. У меня сегодня просто не получилось. Я допустил фальстарт, получил штраф в пять секунд и не мог соответствовать темпу Шарля. Возникли проблемы с балансом, но я продолжал атаковать и благодарен, что в итоге оказался здесь.

Сможем ли мы бороться с «Мерседесом»? Похоже на то, хотя я не уверен, что произошло с Кими [Антонелли]. Наша команда проделала феноменальную работу, но нам нужно ещё потрудиться, чтобы до конца сократить отставание от лидеров. Но вы посмотрите, какие результаты — две победы за сезон это фантастика!» — сказал Хэмилтон в эфире канала Sky Sports.