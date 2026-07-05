Хэмилтон находится под расследованием стюардов после финиша ГП Великобритании

Семикратный чемпион и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон был вызван к стюардам Гран-при Великобритании за нарушение режима жёлтых флагов. На момент публикации слушание уже началось и проходит с 19:00 мск.

Топ-10 пилотов на Гран-при Великобритании:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 52 круга.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.427.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.772.

4. Ландо Норрис («Макларен») +1.149.

5. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.598.

6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2.023.

7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2.214.

8. Габриэл Бортолето («Ауди») +2.413.

9. Франко Колапинто («Альпин») +3.229.

10. Пьер Гасли («Альпин») +3.445.