Стало известно, почему автомобиль безопасности не покинул трассу на ГП Великобритании
Поделиться
Стала известна причина, по которой автомобиль безопасности остался на трассе после аварии четырёхкратного чемпиона Формулы-1 и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 49-м круге гонки до самого финиша Гран-при Великобритании.
Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772
«Представитель ФИА заявил, что сообщение: «Автомобиль безопасности покинет трассу на этом круге» было ошибочно выведено из-за программного сбоя на последних кругах гонки. Именно поэтому болельщики не увидели последний гоночный круг Гран-при Великобритании», — написал журналист The Athletic Люк Смит на своей странице в социальных сетях.
Победу на этапе в Сильверстоуне одержал монегаск Шарль Леклер.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 июля 2026
-
20:11
-
19:59
-
19:36
-
19:20
-
19:14
-
19:08
-
18:56
-
18:52
-
18:32
-
18:09
-
17:27
-
16:51
-
16:02
-
15:51
-
15:49
-
15:30
-
15:16
-
14:35
-
14:22
-
14:13
-
13:53
-
13:21
-
12:35
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:16
-
10:59
-
10:34
-
10:14
-
09:41
-
00:55
-
00:32
-
00:00
- 4 июля 2026
-
23:55