Стало известно, почему автомобиль безопасности не покинул трассу на ГП Великобритании

Стала известна причина, по которой автомобиль безопасности остался на трассе после аварии четырёхкратного чемпиона Формулы-1 и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 49-м круге гонки до самого финиша Гран-при Великобритании.

«Представитель ФИА заявил, что сообщение: «Автомобиль безопасности покинет трассу на этом круге» было ошибочно выведено из-за программного сбоя на последних кругах гонки. Именно поэтому болельщики не увидели последний гоночный круг Гран-при Великобритании», — написал журналист The Athletic Люк Смит на своей странице в социальных сетях.

Победу на этапе в Сильверстоуне одержал монегаск Шарль Леклер.