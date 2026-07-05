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Стало известно, почему автомобиль безопасности не покинул трассу на ГП Великобритании

Стало известно, почему автомобиль безопасности не покинул трассу на ГП Великобритании
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Стала известна причина, по которой автомобиль безопасности остался на трассе после аварии четырёхкратного чемпиона Формулы-1 и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 49-м круге гонки до самого финиша Гран-при Великобритании.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772

«Представитель ФИА заявил, что сообщение: «Автомобиль безопасности покинет трассу на этом круге» было ошибочно выведено из-за программного сбоя на последних кругах гонки. Именно поэтому болельщики не увидели последний гоночный круг Гран-при Великобритании», — написал журналист The Athletic Люк Смит на своей странице в социальных сетях.

Победу на этапе в Сильверстоуне одержал монегаск Шарль Леклер.

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