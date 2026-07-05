«Беда не приходит одна». Хэмилтон ожидает возможный штраф после ГП Великобритании

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон заявил, что почти не сомневается в получении штрафа после Гран-при Великобритании. Ранее пилота вызвали к стюардам за нарушение режима жёлтых флагов.

«Скорее всего, я получу штраф. ФИА часто приходится реагировать на подобные вещи… Я проехал через зону действия жёлтых флагов и не заметил этого. Так что фальстарт, нарушение режима жёлтых флагов… Беда не приходит одна. Я уже побывал у стюардов, но пока не получил ответа. Однако почти уверен, что меня оштрафуют», — приводит слова Хэмилтона издание Sky Sports.

Напомним, Хэмилтон в самом начале гонки Гран-при Великобритании получил пятисекундный штраф за фальстарт.