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«Беда не приходит одна». Хэмилтон ожидает возможный штраф после ГП Великобритании

«Беда не приходит одна». Хэмилтон ожидает возможный штраф после ГП Великобритании
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон заявил, что почти не сомневается в получении штрафа после Гран-при Великобритании. Ранее пилота вызвали к стюардам за нарушение режима жёлтых флагов.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772

«Скорее всего, я получу штраф. ФИА часто приходится реагировать на подобные вещи… Я проехал через зону действия жёлтых флагов и не заметил этого. Так что фальстарт, нарушение режима жёлтых флагов… Беда не приходит одна. Я уже побывал у стюардов, но пока не получил ответа. Однако почти уверен, что меня оштрафуют», — приводит слова Хэмилтона издание Sky Sports.

Напомним, Хэмилтон в самом начале гонки Гран-при Великобритании получил пятисекундный штраф за фальстарт.

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