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Источники: Хэмилтон не получит штраф после финиша Гран-при Великобритании

Источники: Хэмилтон не получит штраф после финиша Гран-при Великобритании
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Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон избежит возможного штрафа по итогам Гран-при Великобритании. Об этом сообщили сразу два авторитетных источника: телеканал Sky Sports и журналист итальянского издания AutoRacer Джулиан Дукесса.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772

Напомним, после финиша гонки стюарды ФИА начали расследование в отношении британца из-за возможного нарушения режима жёлтых флагов. Сам Хэмилтон признался, что почти не сомневается в наказании.

Топ-10 пилотов Гран-при Великобритании:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 52 круга.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.427.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.772.
4. Ландо Норрис («Макларен») +1.149.
5. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.598.
6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2.023.
7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2.214.
8. Габриэл Бортолето («Ауди») +2.413.
9. Франко Колапинто («Альпин») +3.229.
10. Пьер Гасли («Альпин») +3.445.

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