Источники: Хэмилтон не получит штраф после финиша Гран-при Великобритании

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон избежит возможного штрафа по итогам Гран-при Великобритании. Об этом сообщили сразу два авторитетных источника: телеканал Sky Sports и журналист итальянского издания AutoRacer Джулиан Дукесса.

Напомним, после финиша гонки стюарды ФИА начали расследование в отношении британца из-за возможного нарушения режима жёлтых флагов. Сам Хэмилтон признался, что почти не сомневается в наказании.

Топ-10 пилотов Гран-при Великобритании:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 52 круга.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.427.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.772.

4. Ландо Норрис («Макларен») +1.149.

5. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.598.

6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2.023.

7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2.214.

8. Габриэл Бортолето («Ауди») +2.413.

9. Франко Колапинто («Альпин») +3.229.

10. Пьер Гасли («Альпин») +3.445.