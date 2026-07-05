«Становится очень опасно». Ферстаппен — о ситуации c задним антикрылом болида «Ред Булл»

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подтвердил, что авария на Гран-при Великобритании, как и неделей ранее в квалификации Гран-при Австрии, была вызвана проблемой с задним антикрылом.
«Как и в Австрии, причина была другой, но итог оказался тем же самым. И снова при входе в поворот заднее антикрыло не фиксировалось полностью, из-за чего машина теряла значительную часть прижимной силы. В такой ситуации становится очень опасно, потому что можно серьёзно пострадать. Мне повезло в Австрии, повезло и здесь, но именно поэтому всё это уже начинает по-настоящему раздражать», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.
Напомним, пилот «Ред Булл» сошёл с дистанции Гран-при Великобритании на 49-м круге после аварии. До этого Ферстаппен занимал третье место.
- 5 июля 2026
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