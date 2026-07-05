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«Становится очень опасно». Ферстаппен — о ситуации c задним антикрылом болида «Ред Булл»

«Становится очень опасно». Ферстаппен — о ситуации c задним антикрылом болида «Ред Булл»
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Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подтвердил, что авария на Гран-при Великобритании, как и неделей ранее в квалификации Гран-при Австрии, была вызвана проблемой с задним антикрылом.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772

«Как и в Австрии, причина была другой, но итог оказался тем же самым. И снова при входе в поворот заднее антикрыло не фиксировалось полностью, из-за чего машина теряла значительную часть прижимной силы. В такой ситуации становится очень опасно, потому что можно серьёзно пострадать. Мне повезло в Австрии, повезло и здесь, но именно поэтому всё это уже начинает по-настоящему раздражать», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.

Напомним, пилот «Ред Булл» сошёл с дистанции Гран-при Великобритании на 49-м круге после аварии. До этого Ферстаппен занимал третье место.

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