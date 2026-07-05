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Льюис Хэмилтон сохранил подиум на домашнем Гран-при Великобритании

Льюис Хэмилтон сохранил подиум на домашнем Гран-при Великобритании
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Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон получил наказание в виде выговора за нарушение режима жёлтых флагов во время Гран-при Великобритании. Таким образом, британец сохранит третье место в общем зачёте гонки.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772

«Стюарды заслушали объяснения пилота автомобиля №44 (Льюиса Хэмилтона) и представителя команды, а также изучили данные.

Хэмилтон въехал в соответствующий сектор до того, как были показаны какие-либо жёлтые флаги или загорелись световые панели жёлтого цвета, при этом до 9-го поворота никаких подобных сигналов не было. Первая световая панель, которую он проехал после 9-го поворота, уже непосредственно перед 10-м поворотом показывала зелёный сигнал. Индикация жёлтого флага на дисплее рулевого колеса появилась только тогда, когда гонщик уже находился на прямой по направлению к 10-му повороту и практически покидал зону действия жёлтых флагов.

Изученные материалы показали, что в непосредственном поле зрения гонщика отсутствовала какая-либо световая панель с жёлтым сигналом, а индикация жёлтого флага на дисплее рулевого колеса оставалась видимой лишь очень непродолжительное время. Поэтому стюарды пришли к выводу, что у гонщика было крайне мало времени, чтобы отреагировать на появление сигнала о жёлтом флаге.

Стюарды также приняли во внимание, что непосредственно перед въездом в данный сектор Хэмилтон выполнял обгон Макса Ферстаппена и ожидал контратаку. В результате большую часть прямой к 10-му повороту его внимание было сосредоточено на зеркалах заднего вида, а не на зелёной световой панели, расположенной в конце сектора. Стюарды учли это обстоятельство при оценке того, должна ли была сама зелёная световая панель однозначно подсказать гонщику, что он всё ещё находится в зоне действия жёлтого флага.

Тем не менее стюарды установили, что, после появления индикации жёлтого флага на дисплее рулевого колеса и несмотря на то что непосредственно перед 10-м поворотом уже загорелась зелёная световая панель, Хэмилтон не предпринял заметного снижения скорости и, следовательно, не выполнил в полном объёме требования, действующие при режиме одного жёлтого флага.

При определении меры наказания стюарды приняли во внимание, что Хэмилтон въехал в данный сектор до появления жёлтого флага, что индикация жёлтого флага дошла до гонщика лишь тогда, когда он уже практически покидал этот сектор, вследствие чего время и расстояние, имевшиеся у него для реакции, были крайне ограничены, а также то, что внимание гонщика по вполне понятным причинам было сосредоточено на непосредственно предшествовавшей борьбе с другим автомобилем.

При таких обстоятельствах стюарды сочли, что выговор является надлежащей мерой наказания», — сообщается в официальном заявлении ФИА.

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