Общий зачёт Формулы-1: Расселл отстаёт от Антонелли на 25 очков, Хэмилтон — на 32

Преимущество лидера общего зачёта Формулы-1 Андреа Кими Антонелли после финиша вне очковой зоны на Гран-при Великобритании существенно сократилось. Напарник Антонелли по «Мерседесу» Джордж Расселл теперь отстаёт от итальянца на 25 очков, представитель «Феррари» Льюис Хэмилтон — на 32.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 179 очков.
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 154.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 147.
4. Шарль Леклер («Феррари») — 108.
5. Ландо Норрис («Макларен») — 97.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 82.
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 76.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 52.
9. Пьер Гасли («Альпин») — 42.
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 39.
11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 20.
12. Оливер Берман («Хаас») — 18.
13. Франко Колапинто («Альпин») — 18.
14. Габриэл Бортолето («Ауди») — 6.
15. Карлос Сайнс («Уильямс») — 6.
16. Алекс Албон («Уильямс») — 5.
17. Эстебан Окон («Хаас») — 3.
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.
19. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 0.
20. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.
21. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.
В Кубке конструкторов преимущество «Мерседеса» над «Феррари» сократилось до 78 очков, при этом сама «Скудерия» ещё на 76 баллов опережает «Макларен». «Ред Булл» по-прежнему четвёртый, а в борьбе за пятое место между «Альпин» и «Рейсинг Буллз» остался лишь один балл.
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» — 333 очка.
2. «Феррари» — 255.
3. «Макларен» — 179.
4. «Ред Булл» — 128.
5. «Альпин» — 60.
6. «Рейсинг Буллз» — 59.
7. «Хаас» — 21.
8. «Уильямс» — 11.
9. «Ауди» — 6.
10. «Астон Мартин» — 1.
11. «Кадиллак» — 0.