Общий зачёт Формулы-1: Расселл отстаёт от Антонелли на 25 очков, Хэмилтон — на 32

Преимущество лидера общего зачёта Формулы-1 Андреа Кими Антонелли после финиша вне очковой зоны на Гран-при Великобритании существенно сократилось. Напарник Антонелли по «Мерседесу» Джордж Расселл теперь отстаёт от итальянца на 25 очков, представитель «Феррари» Льюис Хэмилтон — на 32.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 179 очков.

2. Джордж Расселл («Мерседес») — 154.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 147.

4. Шарль Леклер («Феррари») — 108.

5. Ландо Норрис («Макларен») — 97.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 82.

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 76.

8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 52.

9. Пьер Гасли («Альпин») — 42.

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 39.

11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 20.

12. Оливер Берман («Хаас») — 18.

13. Франко Колапинто («Альпин») — 18.

14. Габриэл Бортолето («Ауди») — 6.

15. Карлос Сайнс («Уильямс») — 6.

16. Алекс Албон («Уильямс») — 5.

17. Эстебан Окон («Хаас») — 3.

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.

19. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 0.

20. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.

21. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.

В Кубке конструкторов преимущество «Мерседеса» над «Феррари» сократилось до 78 очков, при этом сама «Скудерия» ещё на 76 баллов опережает «Макларен». «Ред Булл» по-прежнему четвёртый, а в борьбе за пятое место между «Альпин» и «Рейсинг Буллз» остался лишь один балл.

Кубок конструкторов:

1. «Мерседес» — 333 очка.

2. «Феррари» — 255.

3. «Макларен» — 179.

4. «Ред Булл» — 128.

5. «Альпин» — 60.

6. «Рейсинг Буллз» — 59.

7. «Хаас» — 21.

8. «Уильямс» — 11.

9. «Ауди» — 6.

10. «Астон Мартин» — 1.

11. «Кадиллак» — 0.