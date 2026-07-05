«Уильямс» вызвали к стюардам после финиша Гран-при Великобритании

Представитель команды «Уильямс» вызван к стюардам после финиша Гран-при Великобритании из-за предполагаемого нарушения процедуры во время режима автомобиля безопасности.

Как следует из документа ФИА, команда подозревается в нарушении статьи B5.13.4(c) Спортивного регламента Формулы-1, касающейся обгона автомобиля безопасности с целью возвращения в один круг без соответствующего разрешения. В документе не уточняется, какая машина находится под расследованием, однако Алекс Албон сошёл с дистанции на 47-м круге до аварии Макса Ферстаппена. Поэтому расследовать, предположительно, будут машину Карлоса Сайнса, который финишировал в гонке на 12-м месте.