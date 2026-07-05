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«Это разрушило всю мою гонку». Пиастри подвёл итоги Гран-при Великобритании

«Это разрушило всю мою гонку». Пиастри подвёл итоги Гран-при Великобритании
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри заявил, что контакт на первом круге Гран-при Великобритании лишил его возможности побороться за высокий результат. Австралиец завершил гонку на 11-м месте.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772

«Тяжёлый день. На первом круге я оказался зажат между двумя машинами, из-за чего сломал переднее антикрыло. К сожалению, я ничего не мог с этим поделать, и это разрушило всю мою гонку. Сегодня наш темп был немного лучше, а машина гораздо эффективнее работала на чистой трассе, но из-за этого столкновения мы не смогли воспользоваться нашим потенциалом. Команда усердно работает над улучшением машины, особенно над повышением сцепления задней оси, и мы продолжим двигаться вперёд. Теперь мы разберём этот уикенд и переключим всё внимание на этап в Бельгии», — приводит слова Пиастри пресс-служба команды.

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