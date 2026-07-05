«Это разрушило всю мою гонку». Пиастри подвёл итоги Гран-при Великобритании

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри заявил, что контакт на первом круге Гран-при Великобритании лишил его возможности побороться за высокий результат. Австралиец завершил гонку на 11-м месте.

«Тяжёлый день. На первом круге я оказался зажат между двумя машинами, из-за чего сломал переднее антикрыло. К сожалению, я ничего не мог с этим поделать, и это разрушило всю мою гонку. Сегодня наш темп был немного лучше, а машина гораздо эффективнее работала на чистой трассе, но из-за этого столкновения мы не смогли воспользоваться нашим потенциалом. Команда усердно работает над улучшением машины, особенно над повышением сцепления задней оси, и мы продолжим двигаться вперёд. Теперь мы разберём этот уикенд и переключим всё внимание на этап в Бельгии», — приводит слова Пиастри пресс-служба команды.