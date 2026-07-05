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Антонелли: один из тех дней, когда всё складывалось против нас

Антонелли: один из тех дней, когда всё складывалось против нас
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Лидер чемпионата и пилот «Мерседеса» Кими Антонелли прокомментировал гонку Гран-при Великобритании. Итальянец успешно преследовал лидера гонки из «Феррари» Шарля Леклера, однако на машине немецкой команды неожиданно появились повреждения. Антонелли в общем зачёте оказался на 16-м месте.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772

«Сегодня был один из тех дней, когда всё складывалось против нас. В гонке у нас был действительно высокий темп, и я чувствовал, что скорости хватало, чтобы сократить отставание и побороться за победу. Именно поэтому столь обидно, чем всё закончилось. У нас так и не появилось возможности по-настоящему побороться за победу, но иногда такие вещи находятся вне твоего контроля.

Повреждение произошло совершенно внезапно. Я проезжал по этому поребрику каждый круг, но именно на том круге, как только я на него наехал, сразу потерял прижимную силу на передней оси. Машина перестала ехать прямо, и темп резко упал. Я понимал, что сломалась часть защитного кожуха колеса, но, судя по всему, проблема оказалась серьёзнее, чем мы могли увидеть в тот момент. Мы всё тщательно проанализируем и точно выясним, что произошло.

Несмотря на все неудачи, я продолжал атаковать и старался использовать любую возможность по максимуму. Это всегда мой подход. Даже когда казалось, что всё складывается против нас, я продолжал бороться, чтобы заработать хотя бы одно очко до того, как автомобиль безопасности изменил ход гонки. Я знаю, что отдал всё, что мог, и мы обязательно вернёмся сильнее. Поддержка болельщиков в этот уикенд была просто невероятной, и я уже с нетерпением жду возможности отыграться в Спа», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.

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