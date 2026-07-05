О’Уорд одержал первую победу в сезоне IndyCar. Грожан — 23-й, Шумахер — 24-й

Пилот Arrow McLaren Пато О’Уорд выиграл гонку Honda Indy 200 at Mid-Ohio — 11-й этап сезона IndyCar, который состоялся на автодроме «Мид-Огайо». Для О’Уорда это 10-я победа в карьере и первая в этом году.
С поул-позиции стартовал другой гонщик Arrow McLaren — Кристиан Лундгор, однако О’Уорд вплотную преследовал датчанина и, когда тот на 42-м круге допустил помарку, вышел вперёд. Лундгор пытался контратаковать товарища по команде, но в итоге остался вторым. Arrow McLaren таким образом завоевала победный дубль.
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На третьей позиции финишировал Кайл Кирквуд из Andretti Global, на четвёртой позиции расположился гонщик Juncos Hollinger Racing Ринус Викей, а топ-5 замкнул действующий чемпион и лидер общего зачёта Алекс Палоу, который в этот раз стартовал лишь с восьмой позиции.
Экс-пилот Формулы-1 Александер Росси на последних кругах удержал 20-ю позицию, оставив позади Маркуса Эрикссона, также известного по выступлениям в «Больших призах». Ромен Грожан финишировал 23-м, а Мик Шумахер — 24-м.
IndyCar. Honda Indy 200 at Mid-Ohio (топ-10):
1. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 90 кругов.
2. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) +0.9 сек.
3. Кайл Кирквуд (Andretti Global) +2.2.
4. Ринус Викей (Juncos Hollinger Racing) +2.7.
5. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +7.5.
6. Уилл Пауэр (Andretti Global) +10.9.
7. Кристиан Расмуссен (Ed Carpenter Racing) +15.8.
8. Дэвид Малукас (Team Penske) +16.5.
9. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) +21.0.
10. Нолан Сигел (Arrow McLaren) +25.6.
…20. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) +1:00.4.
…21. Маркус Эрикссон (Andretti Global) +1:01.0.
…23. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) +1:06.4.
…24. Мик Шумахер (Rahal Letterman Lanigan Racing) +1:07.4.
Преимущество Алекса Палоу в общем зачёте составляет 56 очков, что гарантирует испанцу первую строчку чемпионата при любом исходе следующей гонки. На вторую позицию вышел Кайл Кирквуд, который опередил Дэвида Малукаса. Четвёртое и пятое места по-прежнему удерживают Кристиан Лундгор и Пато О’Уорд, а на шестую строчку поднялся Джозеф Ньюгарден, который опередил Феликса Розенквиста и Скотта Макглоклина.
Маркус Эрикссон пропустил Скотта Диксона и откатился на 10-ю позицию, Александер Росси теперь идёт 16-м, Ромен Грожан потерял сразу две строчки и занимает 22-е место, а Мик Шумахер снова располагается на последней позиции среди постоянных пилотов первенства.
Общий зачёт (топ-10):
1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 404 очка.
2. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 348.
3. Дэвид Малукас (Team Penske) — 339.
4. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) — 338.
5. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 310.
6. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 270.
7. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) — 265.
8. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 262.
9. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 224.
10. Маркус Эрикссон (Andretti Global) — 222.
…16. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) — 190.
…22. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) — 139.
…25. Мик Шумахер (Rahal Letterman Lanigan Racing) — 108.
Следующий этап IndyCar — гонка Borchetta Bourbon Music City Grand Prix — пройдёт 19 июля на овале «Нэшвилл Суперспидвей».