Сайнса наказали штрафным кругом после гонки Гран-при Великобритании

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс был оштрафован одним кругом по итогам гонки Гран-при Великобритании за неразрешённый обгон автомобиля безопасности.

«Несмотря на то что автомобиль №55 был круговым относительно автомобиля безопасности при пересечении первой линии автомобиля безопасности во время въезда на пит-лейн, из-за особенностей конфигурации трассы и пит-лейна в Сильверстоуне к моменту пересечения линии финиша в конце круга, на котором он во второй раз пересёк линию уже после выезда автомобиля безопасности, он временно вернул себе круг отставания.

Следовательно, для целей применения статьи B5.13.4(c) автомобиль №55 уже не считался круговым, а значит, не имел права обгонять автомобиль безопасности после появления сообщения. Тем не менее после появления этого сообщения, переданного дирекцией гонки, автомобиль №55 всё же вернул себе круг, обогнав автомобиль безопасности.

Стюарды также отметили, что после проведения пит-стопа автомобиль №55 вновь оказался круговым после возвращения на трассу. Учитывая необычную конфигурацию трассы на данном этапе, стюарды понимают, каким образом последовательность этих событий могла привести команду к ошибочному пониманию ситуации.

Представитель команды признал, что «Уильямс» допустил сразу две ошибки:

1. команда не распознала, что в контрольной точке, предусмотренной статьёй B5.13.4(c), автомобиль №55 уже не являлся круговым;

2. команда не обратила внимания, что автомобиль №55 не был включён в сообщение дирекции гонки, перечислявшее машины, которым разрешалось обгонять автомобиль безопасности.

Представитель команды также признал, что команда непреднамеренно вернула себе круг, не имея на это права. Стюарды пришли к выводу, что штраф в виде добавления одного круга является одной из санкций, предусмотренных Международным спортивным кодексом ФИА, и сочли именно её наиболее подходящей мерой наказания с учётом обстоятельств данного дела», — сообщается в официальном заявлении федерации.