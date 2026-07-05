Мекис вновь извинился перед Ферстаппеном после аварии в Сильверстоуне

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис вновь принёс извинения Максу Ферстаппену после схода четырёхкратного чемпиона мира на Гран-при Великобритании. Ранее специалист также взял на себя вину за аварию нидерландца в Австрии.

«У нас возникла проблема с задним антикрылом, и ответственность за это лежит на нас. Мы приносим Максу свои извинения. Это уже не первый случай, когда из-за подобной проблемы он сходит с дистанции. Никогда не бывает приятно отправлять своего гонщика в аварию.

Самое главное, что с ним всё в порядке. Что касается темпа, то он определённо был лучше, чем мы показывали по ходу всего уикенда, так что в этом плане мы добились прогресса. На жёстких шинах мы были немного слабы, но на обоих отрезках на средних Макс был очень, очень быстр. Мы могли финишировать на подиуме, но сегодня сами упустили этот результат. Теперь наша задача — сделать правильные выводы и стать лучше», — приводит слова Мекиса аккаунт VerstappenNews в социальной сети Х.