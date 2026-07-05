Вассёр отреагировал на критику Леклера после его победы в Великобритании
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал критику пилота команды Шарля Леклера после его победы на этапе в Сильверстоуне.
Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772
«Это фантастический день. Для меня, для команды, для Льюиса, который тоже провёл хорошую гонку, и прежде всего для Шарля. Шарль получил немало критики, но он знал, что команда всегда была на его стороне и что мы продолжим двигаться вперёд вместе. Мы безгранично верим в него, и сегодня я более чем счастлив видеть его на вершине подиума», — приводит слова Вассёра итальянское издание Autoracer.
Победа Леклера принесла «Феррари» вторую победу в текущем сезоне Формулы-1.
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