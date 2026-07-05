Вассёр отреагировал на критику Леклера после его победы в Великобритании

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал критику пилота команды Шарля Леклера после его победы на этапе в Сильверстоуне.

«Это фантастический день. Для меня, для команды, для Льюиса, который тоже провёл хорошую гонку, и прежде всего для Шарля. Шарль получил немало критики, но он знал, что команда всегда была на его стороне и что мы продолжим двигаться вперёд вместе. Мы безгранично верим в него, и сегодня я более чем счастлив видеть его на вершине подиума», — приводит слова Вассёра итальянское издание Autoracer.

Победа Леклера принесла «Феррари» вторую победу в текущем сезоне Формулы-1.