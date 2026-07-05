Леклер принёс «Феррари» 250-ю победу в Формуле-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, выигравший Гран-при Великобритании, принёс итальянской команде юбилейную, 250-ю победу в истории чемпионата мира Формулы-1.

«Феррари» стала первой командой в истории Формулы-1, которой удалось достичь отметки в 250 побед. Второе место по этому показателю занимает «Макларен» (203), третье — «Мерседес» (138).

Больше всего побед за «Феррари» в Формуле-1 одержал Михаэль Шумахер (72). Далее следуют Ники Лауда (15), Себастьян Феттель и Альберто Аскари (по 14), Фелипе Масса и Фернандо Алонсо (по 11), Кими Райкконен (10). Для Шарля Леклера эта победа стала девятой в составе итальянской команды, по этому показателю он сравнялся с Рубенсом Баррикелло.

Победа Леклера также стала второй для «Феррари» в текущем сезоне Формулы-1.