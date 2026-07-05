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Леклер принёс «Феррари» 250-ю победу в Формуле-1

Леклер принёс «Феррари» 250-ю победу в Формуле-1
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер, выигравший Гран-при Великобритании, принёс итальянской команде юбилейную, 250-ю победу в истории чемпионата мира Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772

«Феррари» стала первой командой в истории Формулы-1, которой удалось достичь отметки в 250 побед. Второе место по этому показателю занимает «Макларен» (203), третье — «Мерседес» (138).

Больше всего побед за «Феррари» в Формуле-1 одержал Михаэль Шумахер (72). Далее следуют Ники Лауда (15), Себастьян Феттель и Альберто Аскари (по 14), Фелипе Масса и Фернандо Алонсо (по 11), Кими Райкконен (10). Для Шарля Леклера эта победа стала девятой в составе итальянской команды, по этому показателю он сравнялся с Рубенсом Баррикелло.

Победа Леклера также стала второй для «Феррари» в текущем сезоне Формулы-1.

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