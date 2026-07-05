«Я бы выбрал другой вариант». Ферстаппен — о решении «Ред Булл» не стартовать с пит-лейна

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что предпочёл бы начать Гран-при Великобритании с пит-лейна, чтобы иметь возможность внести изменения в нынешний болид австрийской команды.

— Мы ожидали, что вы стартуете с пит-лейна. Почему вы всё-таки решили стартовать с решётки?

— Не задавайте этот вопрос мне. Если бы решение зависело от меня, я бы выбрал другой вариант, — сказал Ферстаппен перед гонкой.

Ранее Ферстаппен жаловался на низкую максимальную скорость машины и неудовлетворительный баланс в квалификации. На этом фоне предполагалось, что «Ред Булл» может изменить настройки болида, нарушив режим закрытого парка, или заменить элементы силовой установки. Однако Ферстаппен стартовал с седьмого места и попал в аварию за несколько кругов до конца дистанции из-за технических проблем с задним антикрылом.