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«Я бы выбрал другой вариант». Ферстаппен — о решении «Ред Булл» не стартовать с пит-лейна

«Я бы выбрал другой вариант». Ферстаппен — о решении «Ред Булл» не стартовать с пит-лейна
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Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что предпочёл бы начать Гран-при Великобритании с пит-лейна, чтобы иметь возможность внести изменения в нынешний болид австрийской команды.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772

— Мы ожидали, что вы стартуете с пит-лейна. Почему вы всё-таки решили стартовать с решётки?
— Не задавайте этот вопрос мне. Если бы решение зависело от меня, я бы выбрал другой вариант, — сказал Ферстаппен перед гонкой.

Ранее Ферстаппен жаловался на низкую максимальную скорость машины и неудовлетворительный баланс в квалификации. На этом фоне предполагалось, что «Ред Булл» может изменить настройки болида, нарушив режим закрытого парка, или заменить элементы силовой установки. Однако Ферстаппен стартовал с седьмого места и попал в аварию за несколько кругов до конца дистанции из-за технических проблем с задним антикрылом.

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