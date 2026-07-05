Вольф о финише под автомобилем безопасности: предпочёл бы, чтобы так произошло в 2021 году

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф вспомнил скандальный финал сезона-2021, комментируя завершение Гран-при Великобритании под автомобилем безопасности.

«Я бы предпочёл, чтобы так произошло в 2021 году, но было приятно увидеть, что на этот раз правила были соблюдены», — сказал Вольф в интервью после гонки.

Напомним, автомобиль безопасности появился на трассе за несколько кругов до финиша Гран-при Великобритании после аварии пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Несмотря на первоначальное сообщение о том, что сейфти-кар покинет трассу перед последним кругом, гонка завершилась в его сопровождении. Позже ФИА объяснила, что сообщение было выведено по ошибке из-за программного сбоя.