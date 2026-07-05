Вольф о финише под автомобилем безопасности: предпочёл бы, чтобы так произошло в 2021 году
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф вспомнил скандальный финал сезона-2021, комментируя завершение Гран-при Великобритании под автомобилем безопасности.
Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772
«Я бы предпочёл, чтобы так произошло в 2021 году, но было приятно увидеть, что на этот раз правила были соблюдены», — сказал Вольф в интервью после гонки.
Напомним, автомобиль безопасности появился на трассе за несколько кругов до финиша Гран-при Великобритании после аварии пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Несмотря на первоначальное сообщение о том, что сейфти-кар покинет трассу перед последним кругом, гонка завершилась в его сопровождении. Позже ФИА объяснила, что сообщение было выведено по ошибке из-за программного сбоя.
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