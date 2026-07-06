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«Мерседес» не будет обжаловать штраф Антонелли после Гран-при Великобритании — The Race

«Мерседес» не будет обжаловать штраф Антонелли после Гран-при Великобритании — The Race
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Команда «Мерседес» не станет добиваться пересмотра пятисекундного штрафа Андреа Кими Антонелли, из-за которого итальянский пилот оказался на 15-м месте по итогам Гран-при Великобритании, сообщает издание The Race.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772

Во время гонки Антонелли получил повреждение защитного кожуха колеса, что привело к серьёзным проблемам с поворачиваемостью болида. Несмотря на предложения команды сойти с дистанции, итальянец продолжил гонку. После пит-стопа механики сняли повреждённую деталь, однако пилот всё равно получил пятисекундный штраф за неоднократные нарушения границ трассы.

Стюарды ФИА пришли к выводу, что в шестом повороте Антонелли покинул пределы трассы «без уважительной причины». Как сообщает источник, «Мерседес» решил не обращаться с запросом о пересмотре решения, хотя регламент позволял сделать это в течение 96 часов после финиша при наличии новых существенных доказательств.

«Думаю, ФИА всегда очень сложно определить, настолько ли серьёзно повреждена машина, что её действительно следует немедленно убрать с трассы. В данном случае, считаю, с машиной в целом всё было в порядке. Просто из-за этой конкретной проблемы ей было очень тяжело поворачивать», — сказал руководитель команды Тото Вольф.

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