«Мерседес» не будет обжаловать штраф Антонелли после Гран-при Великобритании — The Race

Команда «Мерседес» не станет добиваться пересмотра пятисекундного штрафа Андреа Кими Антонелли, из-за которого итальянский пилот оказался на 15-м месте по итогам Гран-при Великобритании, сообщает издание The Race.

Во время гонки Антонелли получил повреждение защитного кожуха колеса, что привело к серьёзным проблемам с поворачиваемостью болида. Несмотря на предложения команды сойти с дистанции, итальянец продолжил гонку. После пит-стопа механики сняли повреждённую деталь, однако пилот всё равно получил пятисекундный штраф за неоднократные нарушения границ трассы.

Стюарды ФИА пришли к выводу, что в шестом повороте Антонелли покинул пределы трассы «без уважительной причины». Как сообщает источник, «Мерседес» решил не обращаться с запросом о пересмотре решения, хотя регламент позволял сделать это в течение 96 часов после финиша при наличии новых существенных доказательств.

«Думаю, ФИА всегда очень сложно определить, настолько ли серьёзно повреждена машина, что её действительно следует немедленно убрать с трассы. В данном случае, считаю, с машиной в целом всё было в порядке. Просто из-за этой конкретной проблемы ей было очень тяжело поворачивать», — сказал руководитель команды Тото Вольф.