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Кто более опасный соперник для Андреа Кими Антонелли в борьбе за титул Формулы-1?

Кто более опасный соперник для Андреа Кими Антонелли в борьбе за титул Формулы-1?
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Вчера, 5 июля, завершился девятый этап Гран-при Великобритании Формулы-1 в сезоне-2026, победителем которого стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Лидер чемпионата 19-летний пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли финишировал вне очковой зоны. «Чемпионат» предлагает читателям принять участие в опросе: «Кто более опасный соперник для Андреа Кими Антонелли в борьбе за титул?»

После девяти этапов Антонелли набрал 179 очков. Второе место занимает его напарник Джордж Расселл, уступающий лидеру 25 очков. Далее расположились гонщики «Феррари»: Льюис Хэмилтон, который отстаёт на 32 очка, и Шарль Леклер, проигрывающий Антонелли 71 очко.

Следующий этап чемпионата мира состоится в Бельгии на трассе «Спа-Франкоршам» с 17 по 19 июля.

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