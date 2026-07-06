Кто более опасный соперник для Андреа Кими Антонелли в борьбе за титул Формулы-1?

Вчера, 5 июля, завершился девятый этап Гран-при Великобритании Формулы-1 в сезоне-2026, победителем которого стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Лидер чемпионата 19-летний пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли финишировал вне очковой зоны. «Чемпионат» предлагает читателям принять участие в опросе: «Кто более опасный соперник для Андреа Кими Антонелли в борьбе за титул?»

После девяти этапов Антонелли набрал 179 очков. Второе место занимает его напарник Джордж Расселл, уступающий лидеру 25 очков. Далее расположились гонщики «Феррари»: Льюис Хэмилтон, который отстаёт на 32 очка, и Шарль Леклер, проигрывающий Антонелли 71 очко.

Следующий этап чемпионата мира состоится в Бельгии на трассе «Спа-Франкоршам» с 17 по 19 июля.