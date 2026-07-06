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Результаты гонки NASCAR Cup Series

Результаты гонки NASCAR Cup Series
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Чейз Бриско выиграл гонку NASCAR Cup Series на Chicago Street Course. Пилот команды Joe Gibbs Racing первым финишировал в гонке eero 400, преодолев 267 кругов за 3:09.18,368.

Второе место занял его партнёр по команде Кристофер Белл, уступивший победителю 0,276 секунды. Тройку лучших замкнул ещё один представитель Joe Gibbs Racing — Денни Хэмлин с отставанием 3,359 секунды. Таким образом, команда Joe Gibbs Racing заняла весь подиум по итогам этапа в Чикаго.

Четвёртым финишировал Уильям Байрон из Hendrick Motorsports, пятым стал его партнёр Алекс Боуман. В топ-10 также вошли Бубба Уоллес, Райан Блейни, Тай Гиббс, Кори Хейм и Райли Хербст.

Из заметных итогов гонки — Кайл Ларсон завершил этап лишь на 34-м месте, отстав на два круга, Тайлер Реддик** стал 36-м, проиграв 30 кругов, а Остин Хилл классифицирован 37-м после раннего схода. Коннор Зилиш в гонке не стартовал и получил статус DNS.

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