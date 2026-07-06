Брандл: неправильно ждать, пока проедут круговые — особенно на такой длинной трассе

Бывший пилот Формулы-1, а ныне ведущий Sky Sports Мартин Брандл раскритиковал действия гоночной дирекции на Гран-при Великобритании, где последние круги прошли в режиме сейфти-кара, покинувшего трассу непосредственно перед финишем.

«Что бы ни гласили правила, неправильно ждать, пока проедут круговые — особенно на такой длинной трассе. Так было сделано, чтобы круговые не мешали зрелищному финишу. Порой это позволяет пилотам вернуться в борьбу, снова стать участниками гонки — здесь присутствует элемент шоу. В правилах говорится: «Если гоночный директор посчитает условия безопасными для возвращения отставших в один круг с лидером, сообщение, что круговые могут пойти на обгон, будет отправлено всем участникам».

И безопасные условия были, ведь день сухой, никакого дождя или обломков не оказалось. Далее на многих страницах регламента говорится: «После обгона болидов Формулы-1 и возвращения отстающих в один круг с лидером сейфти-кар погасит огни». Не говорится, что круговые должны вернуться в общий строй. Нигде не сказано, что нужно ждать, пока они догонят конец пелотона. Просто: «Вы должны двигаться с разумной скоростью», — приводит слова Брандла Sky Sports.