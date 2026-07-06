Источник: напряжение внутри «Ред Булл» достигло своего апогея

Напряжение в команде «Ред Булл» достигло своего апогея. В коллективе идёт чуть ли не открытая война: руководство требует, чтобы Макс Ферстаппен отказался от пункта о возможном досрочном расторжении контракта, тогда как сам пилот не собирается обсуждать будущее, пока не будет уверен, что получит машину, способную бороться за титул. Об этом сообщает журналист De Telegraaf Эрик ван Харен.

Дополнительной проблемой является готовящийся уход из «Ред Булл» Джанпьеро Ламбьязе. По данным источника, Пьер Ваше перестал предоставлять инженеру Ферстаппена часть необходимой информации, опасаясь, что она утечёт в «Макларен». На фоне этого сам Макс считает себя обманутым, поскольку бригада механиков и инженеров перестала прислушиваться к нему в технических вопросах.

Напомним, Ферстаппен сошёл с дистанции на 49-м круге гонки. До этого нидерландец занимал третье место и претендовал на подиум. Победу в гонке одержал монегаск Шарль Леклер.