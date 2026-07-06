Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Источник: напряжение внутри «Ред Булл» достигло своего апогея

Источник: напряжение внутри «Ред Булл» достигло своего апогея
Комментарии

Напряжение в команде «Ред Булл» достигло своего апогея. В коллективе идёт чуть ли не открытая война: руководство требует, чтобы Макс Ферстаппен отказался от пункта о возможном досрочном расторжении контракта, тогда как сам пилот не собирается обсуждать будущее, пока не будет уверен, что получит машину, способную бороться за титул. Об этом сообщает журналист De Telegraaf Эрик ван Харен.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772

Дополнительной проблемой является готовящийся уход из «Ред Булл» Джанпьеро Ламбьязе. По данным источника, Пьер Ваше перестал предоставлять инженеру Ферстаппена часть необходимой информации, опасаясь, что она утечёт в «Макларен». На фоне этого сам Макс считает себя обманутым, поскольку бригада механиков и инженеров перестала прислушиваться к нему в технических вопросах.

Напомним, Ферстаппен сошёл с дистанции на 49-м круге гонки. До этого нидерландец занимал третье место и претендовал на подиум. Победу в гонке одержал монегаск Шарль Леклер.

Материалы по теме
«Я бы выбрал другой вариант». Ферстаппен — о решении «Ред Булл» не стартовать с пит-лейна
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android