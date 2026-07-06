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Расселл — о преимуществе Антонелли в личном зачёте: разница справедлива

Расселл — о преимуществе Антонелли в личном зачёте: разница справедлива
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Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл заявил, что признаёт лидерство напарника итальянца Андреа Кими Антонелли в личном зачёте после девяти этапов.

«Если судить по моим выступлениям и его выступлениям по ходу девяти гонок, разница в 25 очков в его пользу справедлива, как по мне. На данный момент он проделал лучшую работу, поэтому заслуживает быть впереди. Должно ли это быть 24, 10 или 35 очков, это вопрос, но диапазон такой», — сказал Расселл на пресс-конференции.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 179 очков.
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 154.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 147.
4. Шарль Леклер («Феррари») — 108.
5. Ландо Норрис («Макларен») — 97.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 82.
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 76.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 52.
9. Пьер Гасли («Альпин») — 42.
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 39.

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